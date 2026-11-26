El ministro de Salud, Carlos Alvarado, realizó un recorrido de inspección por tres centros asistenciales adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), con el propósito de evaluar el estado de sus infraestructuras y verificar la operatividad de los servicios médicos.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el titular de la cartera sanitaria detalló que la agenda de supervisión abarcó las instalaciones del Hemocentro de Chacao, el Centro Nefrológico Dr. Israel López y la Clínica Popular Dr. Carlos Diez del Ciervo.

Durante la visita, Alvarado sostuvo encuentros con el personal de estos centros, con la finalidad de conocer las necesidades de estos espacios y así mejorar la atención a los pacientes.

«Conversamos directamente con los equipos médicos, enfermeras, personal administrativo y directivos para levantar un diagnóstico real sobre las necesidades prioritarias de estos espacios, con el objetivo claro de optimizar su funcionamiento y elevar la calidad de atención», precisó el funcionario en su cuenta de Instagram.

El ministro subrayó que estas jornadas de despliegue territorial forman parte de los lineamientos orientados por el Ejecutivo nacional para consolidar la red hospitalaria y ambulatoria gratuita en el país.

«Cada paso que damos está enfocado en fortalecer y consolidar el Sistema Público Nacional de Salud, cumpliendo con los lineamientos y el compromiso social de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, garantizando que el derecho a la salud sea una realidad digna, humana y eficiente para todas y todos», puntualizó Alvarado.