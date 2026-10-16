Inspeccionan rehabilitación escolar que beneficia a 700 estudiantes en Caricuao

Como parte del Plan Nacional de Recuperación Escolar el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, realizó una inspección a los trabajos de rehabilitación integral ejecutados en la Unidad Educativa «Guayana Esequiba», ubicada en la parroquia Caricuao en Caracas.

La intervención en esta institución educativa responde a la atención prioritaria brindada a las estructuras del sector que resultaron afectadas tras el reciente doblete sísmico registrado en la entidad.

«Visitamos la U.E. Guayana Esequiba, en la parroquia Caricuao de Caracas, para supervisar de cerca las labores de rehabilitación tras las afectaciones por el doblete sísmico», precisó el titular de la cartera educativa en sus redes sociales.

Asimismo, se realizó una dotación completa del plantel que incluyó la incorporación de laboratorios totalmente equipados con equipos tecnológicos.

«Aprovechamos esta intervención integral, ejecutada por el Gobierno del Distrito Capital, para dotarla por completo e incorporar laboratorios totalmente equipados, garantizando una formación pedagógica y científica a sus 700 estudiantes de educación primaria y media», aseveró.

El ministro Rodríguez enfatizó que el objetivo de estas intervenciones va más allá del resguardo de las aulas, por lo que destacó el compromiso de garantizar espacios seguros, modernos y dignos donde la juventud pueda desarrollar al máximo su potencial académico y experimental.