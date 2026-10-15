Inspeccionan trabajos de rehabilitación en la Escuela de Medicina José María Vargas

Una jornada de inspección técnica se desplegó en la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ubicada en la parroquia San José de Caracas, con el objetivo de evaluar los trabajos de recuperación que se ejecutan en sus instalaciones tras los daños generados por movimientos sísmicos.

De acuerdo con la información publicada por la presidenta del plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, las labores de acondicionamiento abarcan la rehabilitación integral de cuatro auditorios, el friso y pintura de fachadas, así como la reparación completa de las salas sanitarias, intervenciones destinadas a beneficiar de forma directa a la comunidad estudiantil, al cuerpo docente y al personal trabajador del recinto académico.

Durante el recorrido por la infraestructura universitaria, Faria destacó el alcance de las intervenciones que tienen como objetivo optimizar las condiciones de la comunidad universitaria.

«Con el Plan Venezuela Renace, cumplimos las orientaciones de nuestra presidenta Delcy Rodríguez para recuperar estas infraestructuras afectadas y garantizar mejores condiciones para la comunidad universitaria», indicó en su cuenta de Instagram.