Instalan en el HUC tecnología de vanguardia para tratamiento del cáncer

El Hospital Universitario de Caracas (HUC) inició el proceso de instalación de tecnología médica de vanguardia destinada al tratamiento del cáncer, tras la llegada de un moderno acelerador lineal que posiciona al centro académico como referencia nacional en la atención oncológica de alta precisión.

El avance de esta importante incorporación fue supervisado mediante una rigurosa inspección técnica que evaluó las obras civiles y la preparación electromecánica del espacio acondicionado para albergar el equipamiento.

Esta plataforma utiliza el sistema de Radioterapia Conformal Modulada en Intensidad, el cual proyecta haces de energía dirigidos al tumor con exactitud milimétrica para destruir las células malignas y preservar los tejidos sanos circundantes, reduciendo los efectos secundarios y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

El despliegue tecnológico en las áreas de la institución asistencial representa un salto cualitativo para el sistema público de salud, ofreciendo una respuesta concreta para agilizar la atención y garantizar esquemas terapéuticos especializados al pueblo venezolano.

Las labores en el recinto continúan bajo un plan integral que suma ciencia, compromiso y vocación humana para concretar la transformación estructural de la red sanitaria nacional.