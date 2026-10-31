Instalan primer sistema fotovoltaico integrado a residencia en Fuerte Tiuna

El Ministerio para la Energía Eléctrica, a través de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), instaló el primer Sistema Fotovoltaico Integrado a Edificio en el Campamento de Transbordo Fuerte Tiuna de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La instalación incorpora tecnología fotovoltaica a la arquitectura de la edificación y representa una alternativa para aprovechar la energía solar en infraestructuras destinadas a servicios colectivos, refiere un mensaje publicado en la redes sociales del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Este modelo, conocido como integración fotovoltaica en edificios, consiste en incorporar módulos solares en elementos de la envolvente arquitectónica, como las fachadas, de modo que cumplan una doble función: formar parte de la estructura o del diseño estético y generar electricidad.

El sistema dispone de 32 módulos fotovoltaicos bifaciales CanadianSolar N-Type TOPCon, de 700 Wp cada uno, con una potencia pico instalada de 22,4 kWp.



La infraestructura incluye cuatro controladores de carga Victron Energy SmartSolar MPPT 250/100, inversores-cargadores de tecnología Victron con una potencia total de 30 kW y un banco de baterías de litio con 60 kWh de capacidad útil.

El diseño estima una generación de 112 kWh diarios, bajo condiciones normales de irradiación solar, y una autonomía de cinco horas en promedio durante la noche, además de ocho a diez horas de operación diurna mediante la combinación de generación fotovoltaica y almacenamiento.

El Campamento de Fuerte Tiuna funciona como punto de recepción y asignación definitiva de apartamentos en los urbanismos de Ciudad Tiuna. Allí se atiende a familias afectadas por el doble evento sísmico registrado el pasado 24 de junio, como parte del proceso de atención y reubicación hacia soluciones habitacionales.



