Instituto Arvelo brinda atención integral

El Instituto Nacional de Rehabilitación José J Arvelo, ubicado en la parroquia San José, en Caracas, es una institución del Estado destinada a la atención de personas con discapacidad.

El espacio, dependiente del Ministerio de Salud, tiene la capacidad de atender a más de 300 pacientes diarios, detalló Ysmaira Borges, fisioterapeuta, directora de la institución.

Indicó que realizan consultas de fisiatría para niños y adultos, exámenes de oftalmología y audiología. También se efectúan procedimientos de ozonoterapia y terapia ocupacional.

Cuenta con un laboratorio de audiología, ortesis y prótesis, servicio de psicología, nutrición y rehabilitación visual.

Aparatos auditivos

Procedimiento. Los auxiliares son canalizados a través del sistema 1×10 del buen gobierno. El interesado debe realizar la petición por medio de la plataforma Venapp para ser remitido al centro. También se reciben casos referidos o que lleguen por primera vez al centro.

Evaluación. Una vez que llega a la institución, la persona debe solicitar una cita para ser evaluada con el fonoaudiólogo, quien le realizará la audiometría pertinente, para determinar el nivel de pérdida auditiva. Luego, efectuará la toma de impresiones (en el caso de prótesis auditivas) o asignará el auxiliar correspondiente.

Horario. De lunes a viernes, desde las 8:00 am a 6:00 pm.

Implantes cocleares

Procedimiento. Aunque en el centro no se realizan los implantes cocleares, sí se efectúa el encendido del mismo. Este se hace luego de un mes de haber llevado a cabo la intervención quirúrgica. El fonoaudiólogo realiza el encendido y comienza el proceso de adaptación a los sonidos que emite el implante. En el caso de los niños que han nacido sordos, se realiza una terapia de adaptación para los sonidos, pero en el caso de los adultos, se orienta en el proceso de habilitación.

Horario. Lunes a viernes, de 8:00 am a 1:00 pm y de 1:00 pm a 6:00 pm.

Ozonoterapia

Procedimiento. Es un tratamiento que consiste en la administración de ozono médico en el organismo para el tratamiento de diferentes enfermedades, entre las cuales están la artrosis, artritis, patologías de columna cervical, el dolor crónico. Se realiza en sesiones diarias (hasta 20). Para recibir el procedimiento, la persona debe acudir con el médico fisiatra, quien será el encargado de remitirlo al servicio de ozonoterapia.

Horario. El médico evalúa los días martes, pero el tratamiento puede ser administrado de lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la tarde.

Rehabilitación visual

Servicio. Está dirigido a aquellas personas con discapacidad visual o que tienen baja visión. En el lugar se les enseña a utilizar el bastón de rastreo, a desenvolverse en su entorno. Está orientado a incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad. También se les enseña a ser independientes, a potenciar sus otras capacidades y a desenvolverse en su entorno y ser independientes.

Procedimiento. Para acceder al servicio, el interesado debe pasar previamente por la recepción del instituto y solicitar la cita correspondiente con el oftalmólogo, quien, una vez realizada la evaluación pertinente, referirá el paciente con el terapeuta ocupacional.

Horario. Trabajan de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde.

Fisioterapia

Procedimiento. En el servicio se realiza fisioterapia de adultos e infantil, terapia ocupacional infantil. Está orientado a las personas que por diversas lesiones hayan limitado su capacidad de moverse. Algunas de las personas que requieren el servicio son aquellas que sufrieron ACV, accidentes. Previa cita, el médico fisiatra ordenará el tratamiento.

Horario. De lunes a viernes, de 8: 00 am a 6:00 pm.

Rehabilitación cardiovascular

Servicio. Está orientado para aquellas personas que sufren eventos cardiovasculares, como infartos o han tenido una operación de corazón abierto. Se realizan ejercicios, se le da apoyo emocional y se orienta acerca de hábitos saludables y control de peso.

Procedimiento. Para acceder al servicio de rehabilitación cardiovascular, el paciente debe ser remitido por el especialista.

Horario. Ofrecen atención de lunes a viernes, de 8:00 am a 1:00 pm y de 1:00 pm a 6:00 pm.