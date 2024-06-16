Instituto Arvelo brinda atención integral

El Instituto Nacional de Rehabilitación José J Arvelo, ubicado en la parroquia San José, en Caracas, es una institución del Estado destinada a la atención de personas con discapacidad.
El espacio, dependiente del Ministerio de Salud, tiene la capacidad de atender a más de 300 pacientes diarios, detalló Ysmaira Borges, fisioterapeuta, directora de la institución.
Indicó que realizan consultas de fisiatría para niños y adultos, exámenes de oftalmología y audiología. También se efectúan procedimientos de ozonoterapia y terapia ocupacional.
Cuenta con un laboratorio de audiología, ortesis y prótesis, servicio de psicología, nutrición y rehabilitación visual.
Aparatos auditivos
- Procedimiento. Los auxiliares son canalizados a través del sistema 1×10 del buen gobierno. El interesado debe realizar la petición por medio de la plataforma Venapp para ser remitido al centro. También se reciben casos referidos o que lleguen por primera vez al centro.
- Evaluación. Una vez que llega a la institución, la persona debe solicitar una cita para ser evaluada con el fonoaudiólogo, quien le realizará la audiometría pertinente, para determinar el nivel de pérdida auditiva. Luego, efectuará la toma de impresiones (en el caso de prótesis auditivas) o asignará el auxiliar correspondiente.
- Horario. De lunes a viernes, desde las 8:00 am a 6:00 pm.
Implantes cocleares
- Procedimiento. Aunque en el centro no se realizan los implantes cocleares, sí se efectúa el encendido del mismo. Este se hace luego de un mes de haber llevado a cabo la intervención quirúrgica. El fonoaudiólogo realiza el encendido y comienza el proceso de adaptación a los sonidos que emite el implante. En el caso de los niños que han nacido sordos, se realiza una terapia de adaptación para los sonidos, pero en el caso de los adultos, se orienta en el proceso de habilitación.
- Horario. Lunes a viernes, de 8:00 am a 1:00 pm y de 1:00 pm a 6:00 pm.
Ozonoterapia
- Procedimiento. Es un tratamiento que consiste en la administración de ozono médico en el organismo para el tratamiento de diferentes enfermedades, entre las cuales están la artrosis, artritis, patologías de columna cervical, el dolor crónico. Se realiza en sesiones diarias (hasta 20). Para recibir el procedimiento, la persona debe acudir con el médico fisiatra, quien será el encargado de remitirlo al servicio de ozonoterapia.
- Horario. El médico evalúa los días martes, pero el tratamiento puede ser administrado de lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la tarde.
Rehabilitación visual
- Servicio. Está dirigido a aquellas personas con discapacidad visual o que tienen baja visión. En el lugar se les enseña a utilizar el bastón de rastreo, a desenvolverse en su entorno. Está orientado a incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad. También se les enseña a ser independientes, a potenciar sus otras capacidades y a desenvolverse en su entorno y ser independientes.
- Procedimiento. Para acceder al servicio, el interesado debe pasar previamente por la recepción del instituto y solicitar la cita correspondiente con el oftalmólogo, quien, una vez realizada la evaluación pertinente, referirá el paciente con el terapeuta ocupacional.
- Horario. Trabajan de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde.
Fisioterapia
- Procedimiento. En el servicio se realiza fisioterapia de adultos e infantil, terapia ocupacional infantil. Está orientado a las personas que por diversas lesiones hayan limitado su capacidad de moverse. Algunas de las personas que requieren el servicio son aquellas que sufrieron ACV, accidentes. Previa cita, el médico fisiatra ordenará el tratamiento.
- Horario. De lunes a viernes, de 8: 00 am a 6:00 pm.
Rehabilitación cardiovascular
- Servicio. Está orientado para aquellas personas que sufren eventos cardiovasculares, como infartos o han tenido una operación de corazón abierto. Se realizan ejercicios, se le da apoyo emocional y se orienta acerca de hábitos saludables y control de peso.
- Procedimiento. Para acceder al servicio de rehabilitación cardiovascular, el paciente debe ser remitido por el especialista.
- Horario. Ofrecen atención de lunes a viernes, de 8:00 am a 1:00 pm y de 1:00 pm a 6:00 pm.
Buenos días mi nombre es keily rojas solicite unas prótesis auditivas sistema cross para mi hija de 12 años con hipoacusia profunda oido izquierdo y moderado oido derecho porfavor hice la petición por el sistema 1por10 del buen gobierno y aún nada pido en consideración que por favor me llamen y puedan ayudar a mi hija gracias 🙏🙏🙏🙏🙏mi número de teléfono 04248270464 somos de la isla de margarita correo rojaskk60@gmail.com
Buenas tardes, me urge con urgencia unas protesis auditivas ya q perdí la audición completamente,,,si me pueden ayudar x favor..
Buenas noches.
INST. NAC. DE REABILITACION J.J. AREVALO.
Soy paciente de Protesis Auditivas Auciliares desde el febrero 2022- 23.
Nos revisaron Protesis estata no funcionan eramos muchos pacientes en resolver pero no tenian al momento Auditivas.
HIBA A COMENZAR REMODELACION DE DICHO CENTRO, Y TENDRIAMOS QUE PASAR A VER TIEMPO DE DURAVION.
Yo, comencé a pasar ya estaba adelantando Obra, los trabajadores atendían bien, así estuvimos varios pacientes asistiendo a preguntar hasta que culminaron trabajo.
Y asistir hacer cola en entrada, daban en la mañana un número debíamos, dejábamos Copia de Cédula anotaba y daban papelito fecha para volver, y llamarían por teléfono.
Pero nunca llamaron, continuar asistiendo nos decían no han terminado aparatos, estuve asistiendo varias veces y nada de Protesis Auditivas. Continuar asistiendo ña última cita para a mediados de Marzo 2025.
Nada en Mayo aproximado hicieron una AUDIOMETRIA, EXPLIQUE QUE ESTABABA ESCUCHANDO MENOS.
Continuando espera, y nunca dijeron que buscará en 1 X 10 para obtener la Protesis, no entiendo el porqué de esto.
Ya hoy es 31 de Agosto y aun sin respuesta saber cuando podré obtener.
Agradezco avisen cuando asista cuando podré tener de nuevo PROTESIS AUDITIVAS.
GRACIAS POR SU ATENCION Y EN LO QUE PUEDAN HACER.