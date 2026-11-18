La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó sobre la intensificación de las jornadas de recolección de desechos sólidos y rehabilitación integral en la avenida Libertador, como parte de las acciones del Plan Caracas se ve mejor.

Meléndez detalló que el despliegue busca sanear esta arteria vial de alto tránsito vehicular, actividad comercial y densidad residencial. Asimismo, incorporaron esta semana una nueva unidad compactadora que trabaja de manera articulada con vehículos tipo trimoto.

«Nuestras brigadas se han dedicado a rehabilitar espacios que eran empleados de forma indebida para la disposición de desechos, y adicionalmente integramos en esta semana una nueva unidad compactadora a esta ruta de recolección, la cual se complementa con vehículos tipo trimoto», señaló la alcaldesa en su cuenta de Instagram.

El operativo incluye el despliegue permanente de equipos de barrido y la instalación de tres puntos verdes a lo largo de la avenida, los cuales cuentan con personal dedicado a la supervisión y concientización ciudadana sobre el manejo adecuado de los desperdicios.

De forma paralela, las cuadrillas municipales realizan labores de mantenimiento urbano que abarcan la poda preventiva de árboles, pintura de brocales, demarcación vial y embellecimiento de las áreas públicas.

Finalmente, la alcaldesa exhortó a los residentes, comerciantes y transeúntes a cumplir con las normas de convivencia ciudadana y respetar los horarios autorizados para la disposición de desechos sólidos en toda la ciudad capital, establecidos de 6:00 a 7:00 de la mañana y de 5:00 a 6:00 de la tarde.