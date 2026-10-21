Intt realiza jornada especial de trámites vehiculares en universidades de Miranda

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) desplegó la Ruta Universitaria de Trámites Vehiculares en el estado Miranda, una jornada especial que permite a estudiantes, profesores y trabajadores realizar sus gestiones de tránsito de forma expedita dentro de sus propias sedes de estudio.



A través de sus redes sociales, el Intt informó que las jornadas se realizarán el 28 de octubre en la sede de la Universidad Metropolitana en la Urbanización Terrazas del Ávila, del municipio Sucre.



Asimismo, el 30 de octubre la jornada tendrá lugar en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño en la Calle 10, Edificio Raymo, La Urbina, municipio Sucre, parroquia Petare.

“El Intt activa la Ruta Universitaria de Trámites Vehiculares. Es tu oportunidad para poner al día la documentación de tu vehículo sin salir de tu entorno académico. Ubica la sede que te corresponde y acércate a nuestro punto de atención”, señala el la publicación del Intt.



Con esta iniciativa, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre reafirma el compromiso con la atención directa al sector académico.