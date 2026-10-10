Isabel Iturria destaca aportes de las herramientas digitales al sector salud

La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, destacó este viernes los aportes que ofrecen las herramientas digitales al sector salud, contribuyendo a optimizar la atención de los pacientes.

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), expresó que las personas tienen derecho a la preservación de la información sobre su salud y a definir con quién desean y con quién no compartir los detalles de su condición médica. «Hay que ser muy celoso y cauteloso en términos de cómo manejar la información de salud para que no se viole la privacidad y los derechos a la intimidad de las propias personas», advirtió.

Iturria comentó que, más allá de ello, tienen herramientas en funcionamiento desde hace muchos años. «Ya tenemos desde hace más de 10 años el registro electrónico de pacientes con cardiopatía. La historia electrónica en el cardiológico infantil es de 100 por ciento de nuestros pacientes, también desde hace más de 10 años. Y de esa experiencia nosotros hicimos la historia electrónica de hemodinamia y la historia electrónica de marcapasos», detalló.

Sobre la aplicación de la inteligencia artificial en esta área, declaró que «en algunas áreas tiene un desarrollo ya importante. El diagnóstico, por ejemplo, automatizado a partir de radiografía de tórax, de patología pulmonar, de pesquisa de tuberculosis y de neoplasia pulmonar con inteligencia artificial, se hace ya en Venezuela, en el Ministerio del Poder Popular para la Salud». Agregó que se obtiene un prediagnóstico de probabilidad, para que luego los médicos hagan la evaluación completa del paciente y lleguen a la conclusión definitiva del diagnóstico.

Reportó que en los hospitales públicos del país se han realizado en este año 440.000 cirugías. «Indudablemente, que todavía tenemos deficiencia y sí tenemos lista de espera, pero no es que no se esté trabajando», aclaró y añadió que estas listas «cada vez son más pequeñas e involucran un esfuerzo mayor del Estado garantizando que la mayor parte de insumos puedan estar disponibles».

La cirugía robótica es una realidad

Iturria ratificó que la «cirugía robótica es una realidad» y habló sobre el nuevo equipo instalado en el Hospital Universitario de Caracas que se encuentra en pleno funcionamiento. «Tiene indicación para ciertos casos, es otra alternativa más dentro del sector público, y es tecnología de óptima calidad para ser orientada a cada caso en particular, de acuerdo a las necesidades», dijo.

Recordó que este centro hospitalario recientemente se reequipó con tomografía y resonancia de nueva generación, que vienen preparadas para el uso de la inteligencia artificial con fines pacíficos y no bélicos. En el área de imágenes, calificó que «el desarrollo es gigantesco», pues ya hay software de inteligencia artificial que permite la identificación y el prediagnóstico».

El Cardiológico Infantil como referente nacional

Indicó que en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa se realiza alrededor del 95% de las cirugías cardíacas pediátricas de toda Venezuela. «Es un centro de referencia nacional totalmente gratuito, donde se garantiza la equidad en el acceso a través de ese sistema de referencia en el que el paciente no tiene que venir al cardiológico, sino que cuando ya es llamado para ser operado, la cardióloga o el cardiólogo del hospital más cercano a su domicilio es quien lo registra en la base de datos para poder ser llamado», explicó.

Añadió que este hospital cuenta con un equipo humano pequeño, pero «es un equipo sólido. Más de la mitad de las personas estamos desde que abrió el cardiológico hace 20 años».

Iturria ratificó que están comprometidos con la salud y la vida, no entendida como mercancía, sino como derecho, como «oportunidad para ofrecer la solidaridad entre hermanos. Y esa solidaridad que genera la salud gratuita a través de un Sistema Público Nacional de Salud, como nos manda la Constitución que las venezolanas y los venezolanos aprobamos».

Acotó que la primera causa de mortalidad en todo el mundo, prácticamente, son enfermedades cardiovasculares y luego enfermedades oncológicas. «Dentro de las enfermedades cardiovasculares, en los adultos quizás la más relevante es la cardiopatía isquémica y ahí, cateterismo cardíaco y marcapaso, que también es predominantemente en adultos y en adultos mayores, son dos respuestas que está dando el Estado a patologías que son de muy alto costo para poder resolverse en el sector privado, y que se hacen de manera totalmente gratuita en el sector público», comentó.

La vicepresidenta sectorial precisó que se pusieron a principios de año una meta inicial de 2.500 procedimientos de hemodinamia y que la elevaron a 3.000, pues ya llevan 2.900. «Estamos en 97 por ciento de la meta cumplida y todavía nos quedan un poco más de dos meses de trabajo para seguir ofreciendo salud, calidad de vida y oportunidades al pueblo venezolano», manifestó.

Reconoció el trabajo en equipo y del personal que se ejecuta desde el Hospital Vargas, el Hospital Victoriano Santaella, el Hospital Universitario de Caracas y el Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken de Cor, que «se han sumado, y también las gobernaciones de esos estados se han sumado a adecuar espacios, a tener equipos humanos consolidándose y poder llegar a una cifra que nunca se había llegado en la historia de Venezuela».

Rehabilitación de hospitales

Asimismo, resaltó las labores de rehabilitación que se llevan a cabo en varios hospitales del país que resultaron afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

«Están 26 hospitales recibiendo un trabajo intenso que involucra, en primer lugar, la optimización de los servicios básicos, asegurar planta eléctrica en buen funcionamiento, optimizar el suministro de agua potable, garantizar que la impermeabilización esté bien, habilitar camas que estaban cerradas porque estaban en reparación salas de hospitalización o áreas de hospitalización. Estamos recuperando espacios que estaban perdidos para la atención médica y que ahora vuelven a estar al servicio de los pacientes», manifestó.

Incrementar la salud animal

La vicepresidenta sectorial también habló sobre la importancia de incrementar la salud animal, al indicar que en este año registran el doble de perros y gatos vacunados gratuitamente.

«En este año ya llevamos el doble de perros y gatos vacunados gratuitamente, vacuna portada por el Estado venezolano a través de Misión Nevado en todo el territorio nacional», dijo.

Afirmó que, desde junio pasado, todos esos perros y gatos que son vacunados a través de Misión Nevado están en el Registro Electrónico Nacional de Vacunación Antirrábica, con el número de cédula de identidad de su tutor.