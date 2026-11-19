El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, presentó y bautizó este miércoles 18 de noviembre su libro «El mar que me regalas», en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026. La actividad se realizó en los espacios de la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas, e incluyó una lectura comentada de la obra a cargo de su autor.

Durante su intervención, Rodríguez agradeció el acompañamiento del público y destacó el honor de publicar bajo el sello de Monte Ávila Editores Latinoamericana, institución fundamental para la formación literaria en el país.

«En primer lugar tengo que agradecer esta forma de felicidad que es estar aquí rodeado de tanta gente querida, rodeado de tanta ternura, rodeado de tanta intelectualidad y de tanta gente que ama el pensamiento, que ama la palabra escrita, que ama la palabra narrada», expresó el parlamentario.

Asimismo, evocó el papel histórico de la editorial en la difusión de los clásicos nacionales. «Es un honor para mí ser editado por Monte Ávila Editores, quienes somos venezolanos (…) cuando nos acercamos a los escritores venezolanos y las escritoras venezolanas, era Monte Ávila Editores, la editorial que por excelencia nos acercaba a Teresa de la Parra, que nos acercaba a Rómulo Gallegos. Yo le agradezco a Monte Ávila el placer, el don y el mar que me regaló, cuando me permitió leer a Doña Bárbara», añadió.

Lectura comentada de la obra

El acto contó con la presencia del vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela; el ministro para la Cultura, Alejandro López; el presidente de Monte Ávila Editores, Cósimo Mandrillo; y el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), Raúl Cazal.

Las autoridades analizaron el alcance literario y político de la publicación. Tal es el caso de Raúl Cazal, quien resaltó la proyección internacional de la novela, publicada inicialmente por el sello venezolano Asirema, incorporada al Fondo de Cultura Económica para su circulación en Iberoamérica y España a través de la Editorial Arsalia, y traducida al idioma griego.

Cazal subrayó además el carácter de novela negra del texto, el cual reflexiona sobre la relación entre el crimen y la política, al tiempo que retrata las vivencias de una generación que desafió al sistema en circunstancias complejas.

Por su parte, el ministro Miguel Ángel Pérez Pirela señaló que el libro aborda las contradicciones de las relaciones humanas en contextos de desigualdad, la crítica a la industria farmacéutica y la burocracia estatal, así como el papel de los medios en la construcción de la realidad informativa.

El titular de Comunicación puntualizó también que la valoración de la narrativa contemporánea y el análisis de la literatura venezolana del siglo XXI resultan fundamentales para construir el imaginario colectivo y defender la identidad nacional desde el propio territorio.