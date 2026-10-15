Jornada de sensibilización promueve la cultura vial desde la infancia en Caracas

Servidores públicos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) realizaron una jornada de sensibilización dirigida a los alumnos de primer grado de la Unidad Educativa (U.E.) Cecilio Acosta, orientada a promover valores de respeto, responsabilidad y prevención en las vías.

La actividad, reseñada en sus redes sociales, forma parte de las acciones impulsadas por el Intt para fomentar la cultura vial desde las instituciones educativas, mediante la enseñanza de las normas de tránsito y la importancia de asumir conductas seguras al desplazarse por espacios públicos.

El INTT impulsa la educación vial desde la infancia.



Servidores públicos de la institución realizan una jornada de sensibilización con los alumnos de la U.E. Cecilio Acosta, sembrando valores de respeto, responsabilidad y prevención en las vías#INTT #CulturaVial #SeguridadVial pic.twitter.com/oPu3VOd4uB — INTT 🇻🇪 (@InttContigo) October 15, 2026

El ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz apunta a que los niños, niñas y jóvenes adquieran conocimientos fundamentales para desenvolverse como peatones responsables, reconocer los riesgos en las vías y comprender la importancia de respetar las señales y las leyes de tránsito.