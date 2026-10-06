Jornada integral de salud de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela atendió a 250 personas

La Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela realizó una jornada integral de salud para brindar asistencia médica a 250 personas durante dos días continuos.

Con esta iniciativa, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), busca promover la la prevención a través de valoraciones especializadas que favorecen la detección oportuna de patologías oncológicas en el territorio nacional.

El director de la CPC-SAV, doctor Lino Olivieri, detalló que se cumplió la meta institucional de «efectuar pesquisas masivas dirigidas a pacientes que, por razones económicas o de otra índole, habían postergado sus controles periódicos, condición que limita la prevención oncológica oportuna».

Por su parte, el presidente de la SAV y especialista en gastroenterología, doctor Cono Gumina, especificó que el operativo respondió al propósito de incorporar a un mayor número de ciudadanos en los programas de despistaje.

«Esta actividad permitió orientar a nuestros usuarios con un costo reducido. Frente a la preocupación actual por las tarifas de salud, nuestra institución busca aliviar esa carga en la población», aseveró.

El doctor Olivieri puntualizó que en la iniciativa, desarrollada los días 25 y 26 de septiembre, intervinieron cerca de 40 especialistas. El equipo estuvo conformado por el personal médico habitual de la CPC, profesionales egresados de la SAV procedentes del interior del país y directivos de la organización.

«Nuestros médicos trabajaron de forma voluntaria para sumarse a las consultas. Contamos con el apoyo de profesionales que vinieron desde diversas regiones y con la participación activa en consulta del presidente de la SAV, doctor Gumina, y del primer vicepresidente de la institución, doctor Javier Soteldo, cirujano oncólogo. La respuesta masiva de los asistentes nos confirma que estamos en el camino correcto», destacó el directivo.

Asimismo, refirió que durante la jornada se habilitaron consultas en mastología, urología, gastroenterología, medicina interna, ginecología, traumatología, dermatología, fisiatría y rehabilitación.

Los asistentes obtuvieron tarifas preferenciales en las consultas y rebajas en mamografías, ecografías, exámenes de laboratorio y estudios complementarios, un beneficio que permanecerá vigente durante los 15 días posteriores al evento para las órdenes emitidas en el operativo, según refiere la nota de prensa de la SAV.

Beneficiarios

Por su parte, María Velilla, de 70 años y vecina de La Pastora, acudió al servicio de urología y calificó de positiva la atención recibida. «La doctora fue muy amable y me explicó todo con claridad. Tenía una bacteria y traje unos exámenes para su revisión; ahora me haré los nuevos estudios en la misma clínica. La atención fue de 100 puntos, excelente», comentó.

En tanto, Norangel Dávila, residente de San Agustín y superviviente de cáncer de mama desde hace 12 años, asistió a la evaluación de mastología.

«Anualmente me realizo mis chequeos y aproveché esta jornada porque resulta bastante económica en comparación con otros centros médicos», afirmó.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Clínica de Prevención del Cáncer, situada en la avenida Norte 3, entre las esquinas de Canónigos a Esperanza, en la parroquia Altagracia de Caracas.