Con gran alegría, la juventud venezolana se moviliza este sábado por el Día del Estudiante Universitario.

En Caracas, los jóvenes protagonizan la Gran Marcha para demostrar el compromiso con una Venezuela que impulsa la educación liberadora. La jornada cuenta con puntos de concentración estratégicos, destacando la salida desde Plaza Venezuela a partir de las 10:00 de la mañana, para recorrer las principales arterias de la capital en un ambiente festivo, cultural y de reafirmación democrática.

Al respecto, la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, ratificó el compromiso del Estado con el bienestar estudiantil a través de la creación de nuevas alternativas para quienes estudian y trabajan.

«Estamos trabajando para mejorar las condiciones de comedores, transporte y estamos pensando en múltiples alternativas para apoyar a aquellos estudiantes que no solamente estudian, sino que también trabajan con un gran esfuerzo. Ustedes son la razón de ser de la universidad venezolana, ¡felicitaciones!», expresó la titular de la cartera universitaria a través de un video difundido en las redes sociales.

De esta manera, el movimiento estudiantil celebra su día ratificando su rol protagónico en el desarrollo científico, académico y social de la nación, consolidando a las universidades como espacios de vanguardia, innovación y construcción colectiva para el futuro del país.