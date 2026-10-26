La radioterapia es indicada en 90% de casos de cáncer

La radioterapia es una especialidad médica que se encarga de utilizar la radiación con fines terapéuticos, para tratar generalmente diversos tipos de cáncer y algunos tumores benignos. Se diferencia de la radiología en que esta utiliza parecidas radiaciones, a baja potencia, para hacer imágenes con las cuales se logra diagnosticar distintas enfermedades.

El doctor Juan Carlos Llanos Díaz, médico oncólogo, especialista en radioterapia y medicina nuclear, quien actualmente ofrece sus servicios en el hospital Luis Razetti, ubicado en la parroquia San José, del municipio Libertador, y la Clínica Ávila, en Chacao, señala que en 90% de los pacientes oncológicos requieren tratamientos de radioterapias, acompañados de quimioterapias, para combatir tumores cancerosos.

“La primera recomendación es acudir al médico en caso de presentar alguna anomalía que no es cotidiana, un dolor, un sangrado, una mancha en la piel, una verruga, algún lunar, molestias al orinar, alguna dolencia en los senos. En esta primera consulta, el galeno ordenará realizar una serie de exámenes, entre ellos una biopsia para tener un diagnóstico certero; de ser positivo, será remitido a un especialista, que solicitará otros estudios, para determinar el tratamiento a seguir, recordando siempre que un diagnóstico temprano es importante para combatir de forma más eficaz la enfermedad”, explicó Llanos.

Así mismo señala que, conocido el diagnóstico, es necesario que paciente y familiares se informen, que pregunten todas las dudas a los médicos tratantes, para que conozcan el proceso.

“Ya con un diagnóstico confirmado, se reúnen los médicos que atienden al paciente para determinar qué clase de tratamiento se le ofrecerá según la localización de la lesión, clase y nivel del tumor, que puede ser solo quimioterapia, radioterapia o intervención quirúrgica, o también la combinación de dos o los tres procedimientos”, explicó el Dr Juan Llanos.

Indicó el especialista que la radioterapia es un tratamiento localizado, cuyas radiaciones son emanadas a través de un equipo conocido como acelerador lineal, que van directamente al lugar en donde se encuentre la lesión, a través de una tomografía de simulación.

Señaló que antes de iniciar las secciones de radioterapia, se realiza un marcado en distintas partes del cuerpo del paciente, con lo cual se asegura que las radiaciones lleguen con precisión a la zona exacta en donde se encuentra la lesión, lo que ayuda a la destrucción de las células cancerosas, sin dañar los tejidos sanos cercanos.

“La radioterapia es un tratamiento que puede ser utilizado en pacientes oncológicos, de todas las edades, desde niños y niñas recién nacidos hasta los adultos mayores. Las reacciones que se pueden presentar serán variadas en cada organismo de los pacientes, quienes pueden tolerar los efectos unos más que otros. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, las reacciones y síntomas a la aplicación de la radioterapia van disminuyendo”, señaló Llanos.

Indicó que los pacientes deben ir tranquilos a la aplicación del tratamiento, hidratarse y que en algunos casos se solicitará ir en ayunas, sobre todo cuando se trata de lesiones en el estómago.

Así mismo señala el doctor Juan Llanos que es necesario mantener una buena dieta, que puede ser consultada con el médico tratante y quien también ofrecerá recomendaciones para el cuidado de la piel, especialmente en la zona que recibirá las radiaciones, en donde comúnmente se deben aplicar cremas hidratantes, evitar la exposición de los rayos de sol y tomar abundante agua.

“La cantidad de sesiones de radioterapia que se aplican dependerá del resultado que busquen los médicos, del lugar en donde se ubique y la clase de tumor; actualmente, con las nuevas tecnologías, se quiere disminuir el número de sesiones, con dosis más altas en menos tiempo”, señaló Llanos.

Informó el especialista que se desarrollan estudios para mejorar los tratamientos con avanzadas tecnologías, que ya ayudan a mejorar los diagnósticos, para combatir las lesiones de forma temprana, con buenos resultados, mejorando la calidad de vida y salud de los pacientes.

Llamó la atención del galeno al repunte de la enfermedad en pacientes jóvenes; “así como las lesiones en las mamas y el cuello uterino, siguen siendo los diagnósticos más comunes en las mujeres, mientras que entre los caballeros el cáncer de próstata y pulmón son los más detectados, recordando que ante cualquier irregularidad se debe acudir al médico”, señaló el Dr. Juan Llanos.

Recomendaciones

Los especialistas ofrecen una serie de recomendaciones durante el tratamiento

l Busque información. Realice todas las preguntas que quiera sobre la radioterapia; mientras más entiendan del proceso, se tendrá más tranquilidad y seguridad.

l Confianza. Al iniciar el tratamiento, es necesario concientizar que cada sesión tiene un propósito y representa una oportunidad de avanzar y cuidar la salud.

l Buscar apoyo. Permítase expresar sus sentimientos, llorar, preguntar, conversar y buscar apoyo en sus seres queridos; eso también es parte del proceso.

l Prevención. Es necesario que, ante cualquier tipo de anomalía que se sienta en cualquier parte del cuerpo, como dolores, sangrados, manchas en la piel, verrugas o lunares sospechosos, acudir al médico para realizar los chequeos y exámenes que ofrezcan un diagnóstico para salir de las dudas.