Leones blancos del Zoológico Las Delicias ya están en exhibición

A partir de este domingo, los visitantes del Zoológico Las Delicias, ubicado en la ciudad de Maracay, podrán admirar de cerca a los dos cachorros de león blanco de Timbavati nacidos el pasado 10 de junio y que ya se encuentran en un recinto acondicionado para su observación tras registrar un peso óptimo y haber superado exitosamente una etapa de cuatro meses de crianza asistida.

Los pequeños leones, una hembra y un macho, registran un peso de 20 kg y 22 kg respectivamente, desarrollo considerado óptimo para su edad por el equipo médico del parque. Así lo indicó el médico veterinario del zoológico, Pablo Gamarra, quien explicó que los cachorros han sido criados bajo un régimen estricto de nutrición artificial de 24 horas durante sus primeros tres meses, debido a que la madre carecía de las habilidades maternas necesarias para su amamantamiento.

«Para alimentarlos hemos utilizado un sustituto lácteo enriquecido con inmunoglobulinas, prebióticos y probióticos. Al no amamantar de la madre, requerían una atención especial para fortalecer su sistema inmunitario. Gracias a estos cuidados, hoy se encuentran en perfecto estado de salud y listos para reencontrarse con el público», destacó Gamarra.

El médico veterinario, en compañía de Vanessa Rodríguez, presidenta de la Fundación Zoológico Las Delicias, hizo un llamado a los visitantes a mantener un comportamiento respetuoso para garantizar la salud y bienestar de estos ejemplares y del resto de la fauna del parque. En este sentido, instó a la ciudadanía a evitar ruidos y gritos molestos cerca del recinto, no ofrecerles alimentos, ya que cumplen con una dieta rigurosamente calculada por el personal capacitado, así como abstenerse de tirar basura o arrojar objetos a los hábitats.

Asimismo, comentó que, con esta nueva atracción, el Zoológico Las Delicias reafirma su compromiso con la conservación, la educación ambiental y la recreación de las familias aragüeñas.