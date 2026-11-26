En el vuelo #190 de la Gran Misión Vuelta a la Patria arribaron 172 connacionales provenientes de Estados Unidos, informó el presidente del programa social, Mervin Maldonado.

«Hoy recibimos 172 venezolanos más en la Base Aérea Libertador de Aragua a través del vuelo #190 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, desde EEUU», refiere el mensaje publicado en las redes sociales de Maldonado.

Los connacionales fueron recibidos por la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y el presidente de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

«En nombre de la Presidenta Delcy Rodriguez y junto a la Gobernadora Joana Vargas un gran equipo multidisciplinario, desplegados como siempre con todos los protocolos de atención integral, hasta llevarlos a las puertas de sus casas en toda Venezuela. ¡Bienvenid@s!», expresó el Maldonado.

El Ejecutivo Nacional mantiene la ejecución de estas operaciones aéreas para garantizar la atención integral y el retorno seguro de los ciudadanos al país.