Llegan al país 368 venezolanos desde EEUU gracias a la Gran Misión Vuelta a la Patria

Un total de 368 venezolanos provenientes de Estados Unidos retornaron al país, a través de los vuelos 180 y 181 de la Gran Misión Vuelta a la Patria.



El arribo se realizó en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona. Tras su llegada, el jefe de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Mervin Maldonado, informó que se cumplieron todos los protocolos de atención y protección integral.



“¡Bienvenidos a casa!. Hoy recibimos en Barcelona, Anzoátegui, 368 venezolanos a través de los vuelos 180 y 181 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, desde EE.UU. Es una alegría inmensa verlos regresar a su tierra. ¡Ya están en su hogar!”, precisó Maldonado en sus redes sociales.

Los nuevos arribos representan el compromiso del Estado venezolano con el retorno voluntario, la protección integral de los migrantes y la consolidación de la Gran Misión Vuelta a la Patria como política pública de atención y acompañamiento a los venezolanos en el exterior.