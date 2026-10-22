Tras el arribo, se cumplieron con todos los protocolos de atención y protección integral de los migrantes / Foto: Cortesía
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Llegan al país 368 venezolanos desde EEUU gracias a la Gran Misión Vuelta a la Patria

Los nuevos arribos representan el compromiso del Estado venezolano con el retorno voluntario y la protección integral de los migrantes

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Un total de 368 venezolanos provenientes de Estados Unidos retornaron al país, a través de los vuelos 180 y 181 de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

El arribo se realizó en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona. Tras su llegada, el jefe de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Mervin Maldonado, informó que se cumplieron todos los protocolos de atención y protección integral.

“¡Bienvenidos a casa!. Hoy recibimos en Barcelona, Anzoátegui, 368 venezolanos a través de los vuelos 180 y 181 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, desde EE.UU. Es una alegría inmensa verlos regresar a su tierra. ¡Ya están en su hogar!”, precisó Maldonado en sus redes sociales.

Los nuevos arribos representan el compromiso del Estado venezolano con el retorno voluntario, la protección integral de los migrantes y la consolidación de la Gran Misión Vuelta a la Patria como política pública de atención y acompañamiento a los venezolanos en el exterior.

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