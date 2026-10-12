Llegan al país repuestos y equipos para plantas termoeléctricas para fortalecer el SEN

Llegaron al país un nuevo cargamento de repuestos y equipos para las diferentes plantas termoeléctricas y estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional, así lo refirió el Ministerio para la Comunicación.

El organismo señaló que los trabajadores del sector eléctrico cumplen jornadas de 24 horas, todos los días, en turnos que se extienden de siete de la mañana a siete de la noche.

«Estamos verificando, cada señal, cada equipo, realizando mantenimiento y ajustes para dejarlo en condiciones operacionales», expresaron los responsables citados por el ente de comunicaciones del país.

Asimismo, se destacó que la meta es recuperar en el mediano plazo el sector eléctrico, impactado por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que impedían el acceso a los repuestos originales.

Recientemente, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que se presentará una propuesta de reforma a la Ley del Sistema Eléctrico Nacional para la participación privada en la generación, transmisión y distribución.

La jefa de Estado informó que se tiene previsto incorporar, en mediano plazo, 7.400 megavatios derivados de los acuerdos con las empresas General Electric e IMPSA, que permiten acceso a repuestos.

La mandataria añadió que, en cooperación con la República Popular China, al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se conectará la máquina seis de Planta Centro para aportar 600 megavatios a la región central y occidental.