El ministro Carlos Alvarado recibió los nuevos dispositivos médicos de hemodinamia de última generación que serán instalados en el Hospital de Pariata, consolidando la atención especializada y gratuita en La Guaira.

De acuerdo con la información difundida por el titular de la cartera sanitaria, la llegada de estos aparatos en las instalaciones de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) representa un logro fundamental para el Sistema Público Nacional de Salud (Spns) en la entidad costera y para toda la población venezolana, ya que estarán al servicio de la ciudadanía sin costo alguno.

La incorporación de esta tecnología permitirá ejecutar procedimientos de alta precisión como cateterismos, además de garantizar una atención médica oportuna frente a accidentes cerebrovasculares y obstrucciones arteriales asociadas a eventos cardiovasculares.

“Estos dispositivos de última generación representan un avance fundamental para el Sistema Público Nacional de Salud en el litoral central y para toda la población venezolana, ya que estarán al servicio de nuestra gente de manera totalmente gratuita”- ratificó el ministro para la Salud.

Alvarado destacó que disponer de esta capacidad clínica en la red hospitalaria pública evitará en muchos casos que los pacientes deban someterse a intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad, logrando así salvar vidas de manera directa. “Contar con esta tecnología permitirá realizar procedimientos como cateterismos y brindar atención oportuna ante accidentes cerebrovasculares y obstrucciones arteriales asociadas a eventos cardiovasculares, evitando en muchos casos intervenciones de mayor complejidad y salvando vidas”- subrayó.

Paralelamente, los equipos técnicos y sanitarios avanzan de forma sostenida en la adecuación física de las áreas hospitalarias correspondientes para asegurar la pronta instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos. Estas acciones forman parte del trabajo continuo, cercano y comprometido que desarrolla el Ejecutivo Nacional, bajo el liderazgo de la presidenta Delcy Rodríguez, con el objetivo de fortalecer la atención médica pública y acompañar el renacer integral del país.