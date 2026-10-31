Maduro recordó legado de Alí Primera a 85 años de su natalicio

Este sábado, el presidente Nicolás Maduro rindió homenaje a Alí Primera, el cantor del pueblo, a propósito del nuevo aniversario de su nacimiento, a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram. En la publicación compartió varias imágenes en las que destacó reflexiones sobre el legado del artista, la juventud y la trascendencia de la canción necesaria.

«Celebramos el cumpleaños de Alí Primera, el cantor necesario de nuestra poesía e identidad profunda, el cantor del pueblo», señaló.

Prosiguió indicando que «al leer el libro ‘Del tercer mundo para un único mundo’, compilado por Alí Costas Manaure, nos vienen recuerdos vivos de aquellos años setenta y ochenta, cuando se sembraban, con el canto y la cultura, la fuerza espiritual y la conciencia que germinarían en la tremenda resurrección del pueblo venezolano en este siglo XXI».

Subrayó que él y su esposa, Cilia Flores, «desde nuestra más grande admiración por Alí, decimos con él, en las palabras recogidas en la página 177: ‘Nuestra claridad no depende de la oscuridad de los otros, sino de nuestra propia luz'».

Añadió: «Que nuestra luz brille por siempre en el amor y en la verdad duradera del cantor del pueblo. Cilia y yo cantamos junto a ustedes los tiempos mejores que vendrán. Felicidades y bendiciones. ¡Dios está con nosotros!».

En la serie de imágenes compartidas, el mandatario incluyó diversas citas textuales extraídas de los textos que acompañan la obra y las producciones discográficas del cantautor.