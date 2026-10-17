Más de 12.700 mesas electorales listas para la Segunda Consulta Popular Nacional 2026

Un total de 12.769 mesas electorales están listas en todo el país para la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, que se celebrará este domingo con la participación de 48.086 consejos comunales, organizados en sus respectivas comunas.

Para esta jornada se habilitaron 11.495 centros electorales y se contará con 36.000 miembros de mesa comunitarios, quienes tendrán el acompañamiento técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En esta consulta se presentaron 37.205 proyectos surgidos de las Agendas Concretas de Acción (ACA), orientados a atender las necesidades prioritarias de las comunidades.

Las propuestas están vinculadas con las Siete Transformaciones (7T) y se concentran principalmente en las áreas de servicios públicos, desarrollo social y economía local.

De acuerdo con lo expresado por la presidenta Delcy Rodríguez, durante la jornada de este domingo se incorporará por primera vez la postulación de iniciativas provenientes de 428 juntas de condominio.

Esta participación amplía los espacios de organización comunitaria contemplados en el proceso de consulta popular.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por su parte, desplegó el Plan República con más de 130.000 funcionarios, en todo el territorio nacional para contribuir a garantizar la paz, el orden y la seguridad ciudadana durante la Segunda Consulta Popular Nacional 2026.