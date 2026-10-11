Más de 3.800 viviendas entregadas y rehabilitadas marcan el avance del Plan Venezuela Renace

Un total de 2.422 viviendas rehabilitadas y entregadas en Caracas —con especial atención en los municipios Libertador y Chacao—, así como en los estados La Guaira, Miranda y Aragua, benefician a 8.862 personas como parte de las acciones prioritarias del gobierno nacional. A esta cifra se suman 700 viviendas nuevas entregadas en seis estados del país y la recuperación de 686 viviendas en La Guaira, impacto que alcanza a 3.358 personas. Así lo informó la presidenta Delcy Rodríguez la noche de este domingo durante un balance por los primeros 100 días del Plan Venezuela Renace luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

En relación con el avance en infraestructura habitacional y el trabajo articulado en los territorios, la jefa de Estado señaló que «Desde el primer día, desde las primeras horas, hemos estado presentes, atendiendo y acompañando a las familias afectadas. Quiero compartir con ustedes todo lo que hemos logrado durante este tiempo a través del Plan Venezuela Renace y al trabajo conjunto entre la sociedad venezolana y el gobierno nacional, regional, local».

La mandataria detalló que actualmente se ejecutan obras de rehabilitación en 20.083 viviendas adicionales para favorecer a 82.205 personas en tres entidades. Asimismo, se han otorgado 461 créditos a condominios, beneficiando a 16.172 familias en la recuperación de sus espacios habitacionales, mientras avanza al 27% la construcción del plan de 3.000 viviendas unifamiliares transitorias en Ciudad Caribia, sobre un objetivo global de 6.000 unidades.

En materia de reubicación y atención social, 7.336 personas han sido reubicadas y se liberaron 30 campamentos transitorios. En los 86 campamentos que permanecen activos, se brinda atención diaria a 18.055 personas.

Durante el balance ofrecido, la dignataria envió un mensaje de tranquilidad a las familias que aún permanecen en estos espacios de resguardo: «A quienes están aún en un campamento, tengan la certeza de que pronto van a tener una vivienda. Trabajamos para responder a las familias que esperan recuperar sus hogares».

Para evaluar las condiciones del terreno, las autoridades inspeccionaron 62.968 inmuebles a fin de determinar su habitabilidad y procedieron a la demolición preventiva de 267 edificios por razones de seguridad.

En el estado La Guaira, los equipos desplegados han recolectado 1.200.000 toneladas de escombros de una meta total de 2.100.000 toneladas, despejando 120 frentes de trabajo. En dicha región, los servicios públicos registran un 100 % de avance en electricidad y gas doméstico, 99 % en agua potable y 85% de conectividad. Se reporta la recuperación de 19 sistemas de agua potable.

En el sector salud y educación, la presidenta informó que las obras del Hospital José María Vargas alcanzan un 46% de rehabilitación, sumado a 10 hospitales en proceso de reparación y la recuperación de 115 de las 120 escuelas afectadas en La Guaira.

Con el objetivo de reactivar la economía local, se han adjudicado 2.244 financiamientos por un monto equivalente a 19.000.000 de dólares destinados a emprendedores, comercios y operadores turísticos.

Al hacer un balance general, Rodríguez afirmó: «Venezuela renace porque cada una de estas cifras representa el esfuerzo conjunto para recuperar nuestras comunidades, rehabilitar espacios para hacerlo mejor y atender a quienes más lo necesitan. Venezuela renace en cada piedra que levantamos, con cada hospital que rehabilitamos, con cada vivienda que recuperamos y con cada familia que acompañamos y abrazamos».

Finalmente, Rodríguez enfatizó el carácter solidario de la población para superar la contingencia: «Venezuela renace porque esta prueba de la naturaleza nos recordó algo que siempre ha estado presente en nosotros. Somos una nación resiliente que se recupera y es solidaria, que en los momentos más difíciles sabe unirse, ayudarse y seguir adelante sin divisiones. Tengan la confianza de que este gobierno sigue presente, trabajando y acompañando a las familias venezolanas sin distinción alguna, como lo hemos hecho desde el primer día. Venezuela renace en el espíritu de encontrar un futuro mejor para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestras hijas».

El Plan Venezuela Renace, el cual tiene como propósito la atención y reconstrucción de las zonas e infraestructuras afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

Todas estas labores han estado bajo la rectoría de la Gran Misión Venezuela Renace, de manera conjunta con la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Corporación Juntos Todo es Posible y la Misión Venezuela Bella; a fin de realizar las respectivas evaluaciones técnicas.

Vale acotar que la Presidenta ha reiterado en alocuciones anteriores que el Plan Venezuela Renace no solo busca levantar lo que el doblete sísmico afectó, sino construir una Venezuela más fuerte, planificada y segura para todas las familias venezolanas.