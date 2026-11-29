Un total de 37 familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en Distrito Capital y el estado Miranda. La adjudicación se concretó mediante créditos sociales del Plan Venezuela Renace otorgados por el Banco del Tesoro por un monto global de 2.928.000 dólares.

Durante la actividad, los equipos de Consultoría Jurídica de la institución financiera y del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) asistieron a los adjudicatarios en la firma de los documentos legales que los acreditan como nuevos propietarios. Así lo informó el Banco del Tesoro en una nota de prensa.

El viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores y presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berríos, resaltó el respaldo financiero de este programa impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez.

«Es un crédito con condiciones especiales, diseñado para quienes perdieron su hogar en junio. Este plan económico a 10 años se apalanca en la recuperación del país, con una producción de 1.269.000 barriles diarios de petróleo y el compromiso soberano de honrar nuestras deudas para brindar soluciones reales a cada uno de los venezolanos», afirmó.

Agradecimiento de los beneficiarios

Los beneficiarios también compartieron sus testimonios tras recibir sus inmuebles. Abelardo y Sarita de González destacaron la rapidez de la gestión institucional. «Tras meses de incertidumbre, hoy recibimos las llaves de nuestro apartamento. Pensamos que empezar de cero tomaría años, pero el Banco del Tesoro lo hizo posible en tiempo récord», expresaron.

Por su parte, Gleimar Mavo, nueva propietaria en el sector Terrazas del Ávila, valoró la entrega antes del cierre de año. «Pasaremos esta época decembrina en nuestro techo. El Gobierno Bolivariano nos dio una segunda oportunidad cuando más la necesitábamos», comentó.

Asimismo, Edith Ferrer agradeció el acompañamiento técnico durante el proceso de adjudicación. «Nos acompañaron en cada trámite, desde el primer día. Hoy mi familia y yo estamos renaciendo», señaló.

Con esta jornada, el Plan Venezuela Renace contabiliza más de 2.500 viviendas rehabilitadas en Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, lo que favorece a 9.600 personas. El balance nacional incluye además 700 viviendas nuevas otorgadas en seis entidades y al menos 686 hogares recuperados en el estado La Guaira.