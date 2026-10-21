Más de 6.000 personas fueron vacunadas en jornada realizada en los estados fronterizos

Más de 6.000 personas de estados fronterizos fueron atendidas en una jornada de vacunación realizada por el Ministerio para la Salud durante la Semana Andina de Vacunación en Frontera, una actividad binacional desarrollada en articulación con las autoridades sanitarias de la República de Colombia.

Con una aplicación superior a las 11.000 dosis de vacunas para proteger a las familias de los límites territoriales de la patria, el Ministerio para la Salud presentó ante el Comité Andino del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) el balance de los logros alcanzados durante la jornada de atención médica.

La directora general de Inmunizaciones de la cartera de salud, Eloísa Garrido, precisó que “el despliegue prioritario enfocado en el Comité Andino atendió a 6.251 personas en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, con especial atención a las comunidades indígenas originarias y a la población rural dispersa”.



Asimismo, destacó “la incorporación estratégica del estado Bolívar a las brigadas de inmunización territorial, entidad limítrofe que sumó más de 3.000 dosis administradas al cómputo global del operativo preventivo nacional”.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso irrestricto de consolidar la soberanía sanitaria, la hermandad regional y la cobertura médica universal, gratuita y de calidad a lo largo de todo el cordón fronterizo venezolano.