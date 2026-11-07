Más de 60 edificios de la UD 4 de Caricuao serán rehabilitados

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció el inicio de los trabajos de recuperación en la comuna Lanceros de la Victoria, ubicada en el sector UD4 de la parroquia Caricuao. El proyecto de infraestructura prevé la rehabilitación integral de 62 edificios y 4.219 apartamentos.

Esta primera fase iniciará con la rehabilitación de 10 bloques del conjunto residencial Mucuritas. La información fue difundida por Meléndez en su cuenta de Instagram.

De igual manera, detalló que estas obras beneficiarán de manera directa a más de siete mil familias, lo que se traduce en alrededor de 22.000 habitantes, que se vieron afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

«Nuestras Brigadas de las Soluciones ya iniciaron la intervención de estos inmuebles para el beneficio de 7.997 familias y un total de 22.897 habitantes, continuando así con el proyecto de mejoras habitacionales que veníamos desarrollando antes del doblete sísmico», escribió la alcaldesa en su red social.

Tras culminar el 100% de los trabajos de impermeabilización en los techos de las edificaciones, el ayuntamiento enfocará sus tareas en la restauración de las fachadas, la recuperación de ascensores, el mantenimiento de los sistemas hidroneumáticos y el remozamiento de las canchas deportivas del sector.

Las obras se suman a los abordajes continuos que realiza el municipio en las más de 180 comunidades de Caricuao para la renovación de planteles educativos y espacios públicos.

La actuación en el sector UD4 se consolida bajo las directrices del Plan Venezuela Renace, programa orientado a la reconstrucción y mantenimiento de las zonas residenciales de la capital.

Asimismo, la autoridad municipal precisó que se mantienen activos 178 frentes de trabajo distribuidos en la geografía caraqueña con la finalidad de restaurar los inmuebles y áreas urbanas que sufrieron deterioros por el evento sísmico del pasado 24 de junio.