El gobernador Elio Serrano junto al personal del centro hospitalario. Foto Min Salud
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Más de 680 pacientes beneficiados con intervenciones gratuitas en el Hospital Victorino Santaella

El centro de salud cuenta con un tomógrafo de alta generación y una sala de hemodinamia totalmente operativa

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Una jornada de inspección en el hospital general Dr. Victorino Santaella Ruíz, ubicado en Los Teques, estado Miranda; constató la ejecución de más de 685 procedimientos médicos gratuitos en las instalaciones, informó el Ministerio de Salud.

Durante la jornada de verificación, que integró al gobernador de la entidad, Elio Serrano; las autoridades evaluaron los resultados alcanzados en el área asistencial, donde se registraron cateterismos, intervenciones vasculares e instalación de marcapasos en beneficio de la población.

De igual forma, se confirmó la presencia de equipamiento de punta con un tomógrafo de alta generación y una sala de hemodinamia totalmente operativa.

Esta modernización técnica permite ofrecer una atención ampliada del hospital Victorino Santaella, el cual atiende a pacientes provenientes del estado Miranda, así como de Caracas, Aragua y Guárico. El fortalecimiento de la atención médica en este complejo corresponde a la ejecución del Plan por la Salud y la Vida 2026.

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