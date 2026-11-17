La Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán (UNC) recibió a más de 900 jóvenes provenientes de diferentes regiones de Venezuela, quienes comienzan su formación académica con el inicio del primer semestre de sus respectivas carreras.

La información fue difundida por la rectora de esta casa de estudios, Dra. Gabriela Jiménez Ramírez, a través de sus redes sociales, donde expresó su satisfacción por la incorporación de esta nueva cohorte y dio la bienvenida a los estudiantes que se suman al proyecto universitario.

«En nombre de nuestra Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez; y del Ministro del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Yván Gil; recibimos con alegría la nueva cohorte de estudiantes de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán (UNC)», manifestó la rectora.

La rectora de la UNC destacó que esta institución tiene como propósito formar a las nuevas generaciones de científicos y científicas en disciplinas estratégicas para el desarrollo del país, mediante una preparación académica orientada a la investigación, la innovación y la creación de soluciones.

Subrayó la importancia de proporcionar herramientas y conocimientos de excelencia que permitan a los jóvenes contribuir al desarrollo científico y tecnológico de Venezuela.

De igual forma, ratificó el compromiso de la universidad y de su equipo docente de acompañar a los estudiantes durante su proceso de formación, promoviendo sus capacidades y vocaciones científicas.

«¡Bienvenidos, muchachos y muchachas! Cuenten con el respaldo permanente de su universidad y de todo el cuerpo docente, para continuar fomentando vocación en cada uno de ustedes, los conocimientos y las habilidades que contribuyan a consolidar la soberanía científica nacional», expresó.