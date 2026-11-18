Como parte de la Semana del Bebé Prematuro, la Maternidad Concepción Palacios, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), realizó una jornada especial enfocada en consolidar las estrategias de atención integral dirigidas a los neonatos nacidos antes de las 37 semanas.

La actividad fue inaugurada por la pediatra neonatóloga certificada por la Fundación Canguro de Colombia y consejera de lactancia materna por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Dra. Lide Díaz, refiere una publicación del Ministerio para la Salud en instagram.

El programa se basa en el contacto piel a piel temprana y prolongada entre los padres y su bebé, que impulsa la lactancia materna exclusiva y la intervención oportuna para prevenir secuelas por inmadurez orgánica.

Entre sus beneficios destacan la menor estancia hospitalaria, el fortalecimiento afectivo, la estabilidad cardíaca y la regulación térmica, aspectos que disminuyen los riesgos en la salud neonatal.

Con la consolidación de estos programas preventivos, el Ministerio para la Salud, sigue garantizando la protección social desde el nacimiento y el derecho a la vida de la infancia.