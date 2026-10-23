Metro Los Teques refuerza seguridad y estabilidad de la vía férrea

La Compañía Anónima Metro Los Teques realizó la sustitución de durmientes biblock de concreto en la Vía 1 del túnel Corral de Piedra, con el objetivo de reforzar la seguridad y estabilidad de la vía férrea.

Las cuadrillas especializadas instalaron nuevos componentes junto a suelas de amortiguamiento que permiten corregir variaciones, así como optimizar la alineación horizontal y vertical del tramo. Esta labor asegura un desplazamiento fluido y estable de los trenes a lo largo de la ruta, refiere una nota de prensa del Metro Los Teques.

La renovación de estos elementos clave previene el desgaste apresurado de las sujeciones y elimina el riesgo de descarrilamiento.



Las nuevas suelas reducen el impacto directo sobre las ruedas y el sistema de suspensión del material rodante, lo que preserva la mecánica de los trenes.

Las maniobras de mantenimiento correctivo y preventivo se realizaron durante la jornada nocturna, logrando culminar los trabajos sin interferir con el servicio comercial habitual ni generar contratiempos a los usuarios.