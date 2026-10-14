Mincyt y UCV núcleo Maracay consolidan alianza para impulsar agenda agrícola

El ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), Yván Gil, sostuvo este martes una jornada de trabajo con la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) núcleo Maracay, Aída Ortiz, con el fin de consolidar una alianza para impulsar la agenda agrícola estratégica del país.

Mediante su cuenta en Instagram, Gil indicó que en la jornada de trabajo también participó todo el cuerpo de coordinadores académicos y científicos de la referida facultad.

«Estamos consolidando una agenda conjunta desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología para fortalecer la formación de posgrado, el apoyo integral a nuestros investigadores y los proyectos de extensión, reconociendo a nuestras universidades nacionales como los principales centros de desarrollo científico y tecnológico del país», afirmó.

Además, calificó esta alianza como «vital» para impulsar la «gran agenda agrícola estratégica de la nación», destacando que la transferencia de tecnología y la ciencia aplicada juegan un «rol protagónico» en el sector agroalimentario.

Gil aseveró que la universidad es «el pilar fundamental para formar a los profesionales de alto nivel que requiere el desarrollo agrícola de Venezuela».

Asimismo, aseguró que continuarán trabajando unidos, el ministerio y la academia, con el objetivo de hacer ciencia útil para la producción, el procesamiento de alimentos y «el bienestar de toda la patria».