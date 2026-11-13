Ministerio de Hábitat y Vivienda coordina mesa técnica de trabajo con organizaciones sindicales



Con el objetivo de promover el diálogo directo y optimizar los procesos internos, la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de organizaciones sindicales.



Así lo informó el Ministerio de Hábitat y Vivienda a través de sus redes sociales. “La ministra Posani se reunió con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Vivienda (Sintravisep) y Sunejt, donde acordaron la instalación de una mesa técnica operativa orientada a atender los requerimientos de los trabajadores y fortalecer la gestión de la cartera ministerial”, refiere la publicación en Instagram.

Este espacio de diálogo permanente y cordial tiene como propósito principal sumar esfuerzos entre las autoridades y la clase trabajadora para fortalecer la gestión institucional.



Con este encuentro, el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda reafirma su compromiso con la reivindicación de la clase obrera, promoviendo una gestión participativa que garantice el bienestar de los trabajadores y el óptimo cumplimiento de las políticas habitacionales en el país.



