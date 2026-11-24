El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, informó que el Ejecutivo activó 166 alcabalas sanitarias y mantiene un despliegue de vacunación preventiva para contener la transmisión de la fiebre amarilla en Venezuela, donde se contabilizan 18 casos en humanos y seis fallecimientos en lo que va de año.

Durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión (VTV), el titular de la cartera sanitaria señaló que la enfermedad registra un ascenso en el continente y recordó que en 2025 el país reportó 25 contagios. Detalló que los casos actuales se han concentrado en zonas selváticas, por lo que las autoridades mantienen cercos epidemiológicos y jornadas de inmunización desde el mes de mayo.

«La ventaja es que una sola dosis te protege de por vida. En el esquema de vacunaciones se incluyó en niños de uno a cuatro años y a quienes viajaban», explicó Alvarado, al precisar que en las jornadas de rutina todo infante de uno a dos años debe recibir el biológico.

El funcionario precisó que la vigilancia epidemiológica se concentra en dos corredores activos. El primero corresponde al eje de San Camilo, que abarca los estados Apure, Barinas, Táchira y Mérida, con extensión hacia Portuguesa, Cojedes y Guárico. El segundo es el corredor de Guayana, proveniente de Brasil, que impacta en Amazonas, Anzoátegui y Guárico, mientras que un tercer corredor ubicado en el estado Zulia permanece inactivo.

Ante la proximidad de la temporada decembrina y el incremento de los desplazamientos internos, el ministerio habilitó desde la semana pasada puntos de control e inmunización en parques nacionales y zonas de alta afluencia turística. Alvarado indicó que quienes se trasladen hacia localidades como El Junquito o La Colonia Tovar deben aplicarse la dosis correspondiente.

“No es cuestión de alarma, sino de rutina sanitaria”, subrayó el ministro al detallar que en áreas de brotes se ejecutan barridos de vacunación en un radio de dos kilómetros alrededor del foco detectado, además de atender de manera prioritaria a grupos con exposición laboral, como militares y trabajadores del campo.

Alvarado explicó que el virus se transmite por la picadura de mosquitos que mantienen el ciclo selvático con los monos, los cuales constituyen las primeras víctimas. Aunque en el 85% de los pacientes los síntomas, como dolor de cabeza, malestar general y decaimiento, remiten con rapidez, algunos cuadros pueden complicarse con daños hepáticos e ictericia.

Alvarado explicó que el virus se transmite por la picadura de mosquitos que mantienen el ciclo selvático con los monos, los cuales constituyen las primeras víctimas. Aunque en el 85 por ciento de los pacientes los síntomas como dolor de cabeza, malestar general y decaimiento remiten con rapidez, algunos cuadros pueden complicarse con daños hepáticos e ictericia.

Para evitar que el ciclo selvático pase al ámbito urbano, el titular de Salud exhortó a la ciudadanía a eliminar cualquier depósito de agua limpia en los hogares, incluso en recipientes pequeños como tapas de botellas, con el fin de erradicar los criaderos del vector.

Vacunación contra la rabia

En otro orden de ideas, el ministro Carlos Alvarado advirtió sobre la circulación del virus de la rabia en el territorio nacional, con foco de alerta en el estado Zulia y vigilancia extendida en todo el país.

“La rabia viral es una enfermedad grave, tanto en perros y gatos como en el hombre. Cuando aparecen los síntomas, más del 99 % de los casos fallecen”, afirmó el funcionario.

No obstante, aclaró que la patología puede evitarse si se aplica tratamiento médico oportuno y las vacunas disponibles para humanos antes de que se manifiesten los síntomas, especialmente en personas que hayan sufrido mordeduras o arañazos de animales sospechosos.

Alvarado precisó que, mientras en el ciclo selvático el murciélago mantiene circulando el virus, en el entorno doméstico los perros y gatos son los principales transmisores hacia las personas. Por ello, hizo un llamado obligatorio a los propietarios de mascotas a cumplir con los esquemas de inmunización animal, recordando que la legislación vigente contempla sanciones para quienes incumplan con este deber sanitario.

En ese sentido, reiteró la importancia de la vacunación de los animales domésticos para evitar la propagación de la rabia.