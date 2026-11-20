El ministro para el Transporte, Francisco Garcés, encabezó una mesa de trabajo con representantes de las principales empresas navieras del país para coordinar acciones y garantizar la movilidad marítima durante la temporada decembrina.

En el encuentro también participó el viceministro de Transporte Acuático, David Quintana, junto a representantes de Conferry, Navibus, Gran Cacique Express, Naviarca y Naviera Paraguaná.

Durante la reunión, las autoridades y los operadores del sector evaluaron los protocolos de atención al usuario, los aspectos legales y operativos del servicio, así como las proyecciones de inversión previstas para el año 2027.

La mesa de trabajo permitió abordar estrategias conjuntas orientadas a optimizar el traslado marítimo de pasajeros y carga entre tierra firme y el estado Nueva Esparta, especialmente de cara al incremento de la movilidad durante el período decembrino.