El Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, dio inicio al curso de autoformación virtual sobre el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas por Razones de Género como parte del 57 aniversario del Ministerio Público y la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Esta iniciativa, desarrollada con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, busca fortalecer las capacidades institucionales y avanzar en la construcción de un protocolo nacional de investigación contra este grave delito”, precisó el Fiscal General a través de sus redes sociales.

Con esta formación especializada se orientará a los operadores judiciales para investigar casos de feminicidio con rigor técnico, perspectiva de género y cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

“Es importante incorporar dentro de la programación de la Semana Aniversario esta actividad formativa que estamos realizando hoy, en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que más allá de los actos protocolares debe servirnos para renovar los esfuerzos, nuestro espíritu, nuestro compromiso para lograr erradicar definitivamente la violencia contra las mujeres en todas sus versiones, en todas sus formas”, dijo.

Desde la sede de la Escuela Nacional de Fiscales, ubicada en Caracas, Devoe Márquez señaló que “Este protocolo, este curso virtual, es un paso importante en la estrategia de autoformación que se suma a todas las iniciativas que tenemos en la escuela y que es clave porque nos permite hacer frente al femicidio que es la forma más extrema de violencia”.

La Máxima autoridad resaltó que el protocolo latinoamericano, no busca ser “una camisa de fuerza para los Estados” sino más bien, pretende ser “un instrumento de referencia de importante, con estándares que faciliten la adopción de políticas públicas”.

En este sentido, reiteró el compromiso institucional para avanzar en la materialización de un protocolo de investigación de los delitos de feminicidio con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado.

Asimismo, María Angélica Alvarado, coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, señaló que “avanzar en esta formación especializada es clave; de ella depende la eficacia de la investigación penal y el acceso real a la justicia para las sobrevivientes y sus familias”.