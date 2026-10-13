Ministerio realiza estudios para mejorar el ingreso universitario

El Ministerio de Educación Universitaria lleva a cabo una serie de investigaciones en varios estados del país, con el fin de identificar las causas de las brechas entre la oferta académica de las universidades y las aspiraciones de los bachilleres venezolanos.

La información la dio a conocer la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, quien explicó que los estudios se están llevando a cabo desde el territorio para determinar cómo mejorar la oferta académica y lograr que resulte más atractiva para los jóvenes en sus propios estados.

«Estamos haciendo unas investigaciones desde ya en varios estados del país, para saber cuáles son las causas de que tengamos grandes brechas entre aquellas ofertas de las universidades y las aspiraciones de estudios de los bachilleres. Vamos a hacer estudios focales también y entonces vamos a tratar de saber cómo mejorar esa oferta para que sea atractiva a los estudiantes en sus mismos estados», expresó Sanjuán en un material audiovisual difundido en las redes sociales del Ministerio para Educación Universitaria.

Por otra parte, exhortó a las casas de estudios que aún no han respondido a las solicitudes de ingreso de estudiantes con promedios de 19 y 19,9 puntos, quienes no lograron obtener un cupo pese a su destacado rendimiento académico.

En ese sentido, exhortó a las casas de estudio a respaldar las solicitudes de estos bachilleres y facilitar su incorporación al sistema universitario nacional.

«Les hago un llamado a las universidades que están pendientes por responder las demandas de estos estudiantes, que nos apoyen a darles el cupo que están solicitando debido a sus altos méritos académicos», enfatizó Sanjuán.

La ministra reiteró que el trabajo en el Sistema Nacional de Ingreso continúa, con el propósito de revisar las oportunidades de acceso a la educación universitaria y atender las aspiraciones de los jóvenes venezolanos.