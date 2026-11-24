Un total de 185 novedades editoriales y 639 actividades culturales marcaron el cierre de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026 en Caracas, según el balance presentado este lunes por el ministro de Alejandro López.

De los nuevos títulos exhibidos durante los 10 días de jornada en la Galería de Arte Nacional (GAN), 97 corresponden a sellos venezolanos y 88 a casas extranjeras, en una edición que congregó a 31 editoriales nacionales y 11 internacionales provenientes de nueve países.

“Hemos presentado 185 novedades editoriales en esta feria: 97 de esos nuevos libros son de editoriales venezolanas y 88 de editoriales extranjeras”, explicó López durante el acto de cierre de la Filven, el cual estuvo encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez.

La agenda del evento, realizado bajo el lema «Leer es renacer», integró presentaciones de libros, foros, talleres, muestras musicales y obras teatrales, además de registrar más de 20.000 visitas en su portal web y estrenar una aplicación móvil para consultar la programación.

El balance también contempló la participación de Rusia como país invitado y el homenaje al estado Zulia, entidad que presentó la línea editorial “Criaturas del Petróleo” de Monte Ávila Editores. A su vez, se reconoció la labor de las escritoras homenajeadas Carmen Bohórquez y Esmeralda Torres, junto con la trayectoria de Armando José Sequera.

“En esta feria también destaca muchísimo la participación en las actividades infantiles; más de 2200 niños estuvieron en el pabellón infantil con más de 124 actividades”, expresó López durante el acto de clausura.

Como parte de las novedades de infraestructura en el recinto capitalino, el ministro destacó la adecuación de un área adicional para las artes escénicas y sonoras. “Con esta feria hemos activado un sótano acá en la parte de abajo de la plaza, un sótano cultural, donde tuvimos expresiones musicales muy diversas: la tradición, pero también la cultura urbana y mucho teatro”, precisó.