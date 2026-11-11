Ministro Villegas: el 98% de productos de la cesta básica son hechos en Venezuela

El ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, afirmó este martes que el 98% de los productos que se exhiben de la cesta básica son hechos en Venezuela.

Así lo expresó durante una evaluación de la venta directa de rubros esenciales para la población en el Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, ante la llegada de la temporada navideña.

De acuerdo con una nota de prensa del ministerio, intercambió con los productores y comerciantes de la red popular, quienes detallaron el comportamiento de la oferta, los niveles de abastecimiento y la reactivación progresiva del flujo de ventas en la capital.

«Vemos muchas inversiones que han llegado al país, para la industria petrolera, que al final eso se traduce en inversión para el resto de los sectores económicos del país, lo que fortalece el resto de los motores productivos que dinamizan la economía», aseveró.

Además, hizo un llamado a los comerciantes nacionales, a los productores y al consumidor para que sigan creyendo en el país y se sumen al Plan Renacer Productivo de Venezuela, anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez.

«Vienen cosas positivas para todos los sectores en materia agrícola, pecuaria, ganadera, la agroindustria y, sobre todo, para el comercio», destacó.

Villegas explicó que en el país hay cuatro grandes mercados mayoristas, ubicados en Lara, Carabobo y dos en Caracas, los cuales fijan los precios de alimentos a nivel nacional.

Acotó que el Mercado Mayorista de Coche es una infraestructura que aporta a la economía nacional al movilizar 700.000 personas al mes; cuenta con 16 carnicerías, donde mensualmente se comercializan alrededor de dos mil o 2.500 toneladas de proteínas para el consumo de la población.