MinSalud y Cruz Roja evalúan planes conjuntos de atención médica

El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Cruz Roja Venezolana, con el propósito de evaluar planes conjuntos de atención médica.

El encuentro contó con la participación del presidente de la institución humanitaria, Luis Farías, y de la directora de Programas de la referida organización, Valentina Troconis.

Durante la jornada, las representaciones institucionales examinaron estrategias orientadas a fortalecer el sistema asistencial y la respuesta sanitaria en el territorio nacional.

La agenda incluyó el intercambio de experiencias técnicas y la optimización de los recursos destinados a las comunidades más vulnerables del país.

Ambas instancias ratificaron el compromiso de mantener canales permanentes de coordinación para garantizar la ejecución de los programas asistenciales previstos para el cierre de año.