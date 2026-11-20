Un total de 300 adultos mayores recibieron prótesis dentales este 20 de noviembre en la sede de la Misión Sonrisa de la parroquia El Algodonal. La jornada se realizó para celebrar los 20 años del programa y reforzar la atención a las personas de la tercera edad.

El coordinador nacional de la Misión Sonrisa, Dr. José Juan Delgado, explicó que los beneficiarios accedieron al servicio a través de la aplicación VenApp, por cita directa o mediante articulación entre organismos. El operativo forma parte de las políticas del Ministerio de Salud (MinSalud).

«Continuaremos este mes aniversario de la Misión Sonrisa, el cumpleaños número veinte de nuestra misión, con instalaciones en todo el país. En este último trimestre de dos mil veintiséis vamos a realizar ocho mil instalaciones de prótesis dentales, así como la reinauguración de unas sedes de la Misión Sonrisa que han sido totalmente equipadas con unidades odontológicas, compresores, equipos e insumos», señaló Delgado.

El vocero indicó que los centros rehabilitados recibirán dotación completa para ampliar la capacidad de respuesta de la red odontológica pública en las regiones. Así lo detalla una nota de prensa del Ministerio.

Delgado también reconoció el trabajo diario de los odontólogos, técnicos dentales y personal de apoyo que sostienen el servicio en el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) desde hace dos décadas.

Con este despliegue, MinSalud amplía el acceso gratuito y especializado a tratamientos odontológicos para la población adulta mayor en el país.