Misión Sonrisa entrega 90 prótesis dentales a adultos mayores en Caracas

El Ministerio del Poder Popular para la Salud informó este viernes que el Centro Odontológico Integral Misión Sonrisa, ubicado en el Hospital José Ignacio Baldó (El Algodonal) en la parroquia Antímano, realizó la entrega masiva de 90 prótesis dentales gratuitas, superiores o inferiores, beneficiando a 50 adultos mayores.

La presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro, Nellys Molina, resaltó el esfuerzo del personal asistencial en Antímano y el alcance logrado durante el período en curso.

«Hoy hacemos entrega de 90 prótesis, pero aquí realizamos un trabajo extraordinario. En el transcurso del año hemos entregado prótesis a más de 1.300 personas», detalló.

Por su parte, el coordinador nacional de la Misión Sonrisa, doctor José Juan Delgado, expresó que estas jornadas de atención se desarrollan de forma masiva en todo el país, mediante solicitudes articuladas tanto por las comunidades como por el sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Acotó que la meta nacional fijada para este año es alcanzar las 15.000 prótesis instaladas a través de las 23 sedes operativas de la misión.

A su vez, una de las pacientes atendidas, Nilcia López, de 76 años de edad, manifestó su agradecimiento «al Gobierno nacional y al equipo de esta institución, personas muy atentas y amables».

Destacó que tener una prótesis es muy importante para la imagen, la presencia y la sonrisa. También aseveró que andar sin la dentadura completa «es difícil, así que esto es una maravilla».