La Misión Sonrisa celebra su vigésimo aniversario con el hito de 250 mil prótesis gratuitas entregadas a nivel nacional y más de 2 millones de consultas odontológicas.

Así lo informó la presidenta de la Misión Sonrisa, Nellys Molina, quien destacó que en estos veinte años se han atendido a más de un millón cuatrocientos mil usuarios y sumado más de cuatro millones de atenciones en salud bucal integral, con el acompañamiento del coordinador nacional, Dr. José Juan Delgado.

Asimismo, reconoció el impacto del programa en la salud integral de la población, con especial énfasis en los adultos mayores, así como la labor del talento humano en los 23 módulos del país.

El programa Misión Sonrisa fue creado el 22 de noviembre de 2006 por el comandante Hugo Chávez con sus dos primeros centros piloto en Caracas, ubicados en la parroquia El Valle y en el Hospital Militar de la parroquia San Martín, alcanza hoy 23 centros odontológicos integrales especializados en rehabilitación protésica de la Fundación Misión Barrio Adentro en el territorio nacional.