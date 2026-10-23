Movistar apoya la continuidad educativa de 140 niños con un Aula Transitoria en La Guaira

La empresa Movistar, a través de Fundación Telefónica Movistar, inauguró un Aula Transitoria en la comunidad OPP 74 de Los Corales II para apoyar la continuidad educativa de 140 niños afectados por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

El proyecto contempló la adecuación de un espacio seguro y funcional, equipado con mobiliario y recursos para el aprendizaje que simulan un salón de clases, permitiendo a los estudiantes mantener sus actividades formativas mientras avanzan las labores de recuperación de los centros escolares afectados en la zona.

Durante el acto inaugural, Antonio Valente, CEO y presidente de Movistar Venezuela, reafirmó el compromiso de la compañía con el desarrollo social y educativo de las comunidades. “Seguimos presentes apoyando a La Guaira, no solo desde el punto de vista de la conectividad, sino con iniciativas como estas que reflejan nuestro compromiso de contribuir, en esta recuperación, al desarrollo de las comunidades a través de la educación, inclusiva y accesible para más personas”.

Además de la dotación del espacio, el Aula Transitoria permitirá desarrollar actividades pedagógicas de forma continua durante al menos seis meses, gracias al trabajo conjunto entre la comunidad, el equipo docente local y voluntarios de Fundación Telefónica Movistar. La iniciativa incluirá una agenda de actividades orientadas a fortalecer competencias académicas, habilidades digitales y el acompañamiento socioemocional de los niños y niñas.

Por su parte, Rosa Linda Aguirre, profesora y representante educativa de la Comunidad de Los Corales II, agradeció el acompañamiento brindado por Fundación Telefónica Movistar para apoyar a los niños y sus familias durante esta etapa de recuperación “Este proyecto nació tres días después del terremoto, cuando Fundación Telefónica Movistar decidió apostar por Los Corales II. Pasamos de un toldo improvisado a una carpa equipada con todas las condiciones necesarias para funcionar como un salón de clases.»

Como parte de la jornada inaugural, el artista venezolano Oscar Olivares compartió una actividad de arte y cómic junto a un grupo de estudiantes, promoviendo la creatividad, la imaginación y la expresión artística como herramientas para fortalecer el aprendizaje y el bienestar emocional.

A través de su brazo social Fundación Telefónica Movistar, la compañía continúa reafirmando su compromiso con la educación de calidad e inclusiva, acercando soluciones innovadoras a comunidades vulnerables y contribuyendo a que niños y jóvenes puedan continuar aprendiendo incluso en contextos de emergencia.