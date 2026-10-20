Mujeres carabobeñas se pronuncian por la prevención a propósito del Mes Rosa

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, más de 900 mujeres carabobeñas alzaron la voz por la prevención a través de una serie de actividades conmemorativas impulsadas por el Sistema Público Nacional de Salud (Spns) y el Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), informó el canal de Telegram de la institución.

Estas acciones permitieron movilizar a la comunidad e incentivar la detección temprana en la entidad, señala la información.

«La programación incluyó una jornada de yoga y caminata en el Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño, así como charlas de concienciación y bailoterapia en la sede de Insalud. Además, se garantizó la atención al personal de mantenimiento de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet), quienes accedieron a consultas ginecológicas especializadas y ecografías con el propósito de priorizar su salud», según reseña.