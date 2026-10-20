Nahum Fernández: el pueblo demostró su inquebrantable compromiso democrático

El pueblo venezolano reafirmó su compromiso con la democracia participativa durante la Gran Consulta Popular Nacional, una jornada en la que las comunidades eligieron los proyectos prioritarios para sus territorios, según destacó Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital.

A través de sus redes sociales, Fernández resaltó el protagonismo de la ciudadanía en este proceso, al ejercer su soberanía mediante la participación directa y la selección de iniciativas orientadas a atender las necesidades de las comunidades.

«El pueblo venezolano demostró una vez más su inquebrantable compromiso con la democracia participativa al movilizarse de forma masiva y entusiasta en la Gran Consulta Popular Nacional», puntualizó.

Señaló que la jornada, celebrada el pasado domingo, representa una expresión de organización popular y destacó el papel de las instituciones del Estado en la articulación con las comunidades para impulsar las propuestas aprobadas.

De igual forma, destacó la labor del Ejecutivo nacional, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez, en la activación de mecanismos dirigidos a la recuperación integral del país.

«Las calles se llenaron de hombres y mujeres conscientes que salieron a ejercer su soberanía y a definir, de manera directa y protagónica, los proyectos que impulsarán la transformación de sus territorios», añadió.

Al respecto, cuestionó los mensajes difundidos por sectores de extrema derecha, a los que acusó de generar incertidumbre.

«Mientras las instituciones del Estado trabajan incansablemente en perfecta articulación con el pueblo para brindar respuestas concretas, la ultraderecha fascista de María Corina Machado insiste en promover campañas malintencionadas de zozobra para manipular la conciencia de la gente. Sin embargo, nuestra población tiene clara su meta y no se deja engañar por quienes atentan contra la estabilidad y la paz de la Patria», aseveró.

El jefe de Gobierno de Distrito Capital afirmó que la jornada ratificó la decisión popular de defender la soberanía nacional y la justicia social y reiteró el compromiso de acompañar a las comunidades en la ejecución de las iniciativas seleccionadas y en el seguimiento de los recursos destinados a su desarrollo.

“Seguiremos desplegados junto a la gente, garantizando que los recursos se traduzcan en soluciones concretas, paz y progreso para todas las familias venezolanas”, expresó.

El funcionario destacó que el objetivo es que los proyectos aprobados se conviertan en respuestas concretas a las necesidades de la población y contribuyan al desarrollo de los territorios.