Navidades Felices y Seguras 2026: despliegan más de 190 mil funcionarios en todo el país

Un total de 190 mil funcionarios fueron desplegados a nivel nacional para dar inicio al dispositivo Navidades Felices y Seguras 2026, una acción coordinada entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los órganos de seguridad ciudadana. La información fue emitida por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, durante una entrevista en VTV.

El operativo está integrado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpos policiales estadales y municipales, junto con el personal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que abarca a Protección Civil (PC), bomberos, guardaparques y funcionarios del sector turismo.

La cobertura incluye la supervisión de 34 aeropuertos nacionales, 11 internacionales y 37 terminales terrestres priorizados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

Con respecto a estos últimos, Palencia precisó que «si nosotros aseguramos que todos los medios de transporte colectivo salgan de un terminal debidamente controlado por el INTT, garantizamos que el índice de accidentes en este tipo de vehículos disminuya».

Asimismo, destacó que las labores de patrullaje preventivo y los puntos de auxilio vial se mantendrán activos en las troncales del país. En este sentido, el viceministro notificado que «en la siniestralidad vial tenemos sustanciales disminuciones». De igual manera, señaló que se registra un descenso del 16 % en los índices delictivos generales y refuerzan los puntos de auxilio vial en las carreteras nacionales.

Recomendaciones para la temporada navideña

Palencia ofreció un conjunto de orientaciones dirigidas a la ciudadanía para prevenir percances durante los desplazamientos de la época festiva. Entre las medidas viales destacan el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el uso de casco en los motorizados, el mantenimiento preventivo de los vehículos, el respeto a las señales del tránsito y la portación de la documentación legal vigente.

Para el resguardo de las viviendas durante los días de viaje, exhortó a verificar el cierre total de las puertas y revisar las conexiones del sistema eléctrico para evitar cortocircuitos o incendios. Estas acciones buscan mitigar riesgos en los hogares mientras las familias se trasladan a los distintos destinos turísticos del país.

Ante el incremento de las temperaturas asociado al fenómeno climático El Niño, el viceministerio de Prevención extendió recomendaciones especiales para los temporadistas que acudan a playas, ríos y parques nacionales. Las indicaciones sugieren mantener una hidratación permanente, usar bloqueador solar, evitar la exposición prolongada al sol en horas de alta radiación y evitar ingresar al agua inmediatamente después de ingerir alimentos.

Finalmente, los cuerpos de seguridad reiteraron el llamado a no ingresar elementos inflamables o materiales que puedan generar incendios en áreas forestales o espacios naturales. La supervisión de los menores de edad en los balnearios y el cumplimiento de las normas de convivencia forman parte de los controles activos durante todo el asueto.