Nueva ruta Panamá-Porlamar impulsará el turismo en Margarita

Una delegación conformada por 150 agentes y representantes de 17 empresas turísticas de Latinoamérica arribó al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en el estado Nueva Esparta. La visita técnica forma parte de los preparativos para la inauguración de la nueva ruta aérea comercial directa entre Panamá y Porlamar, programada para el próximo 26 de noviembre, refiere portal del Ministerio de Comunicación e Información.

Durante la jornada en la entidad insular, los prestadores de servicio internacionales evaluaron la infraestructura, la oferta hotelera, los atractivos naturales y la propuesta gastronómica de la isla de Margarita. La agenda de trabajo permitió establecer alianzas comerciales estratégicas orientadas a fomentar el intercambio turístico y reactivar los flujos de visitantes continentales.

Las autoridades del sector turístico destacaron que este nuevo enlace aéreo funcionará como un punto clave de interconexión internacional. El incremento de frecuencias hacia la región insular fortalecerá la actividad comercial y contribuirá al desarrollo económico de los diversos municipios del estado Nueva Esparta.