El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que Venezuela cuenta con el apoyo del organismo y destacó la coordinación para fortalecer la producción de vacunas en el país, tras el encuentro que sostuvo este viernes con la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

El máximo representante del organismo sanitario visitó el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” y acordó cooperar en tres áreas: investigación, producción local y fortalecimiento del sistema de salud. Sobre la planta de vacunas, afirmó que será importante no solo para Venezuela, sino para toda la región.

Tedros elogió el modelo venezolano de atención primaria integral y gratuita, al que calificó como el enfoque correcto para alcanzar la cobertura sanitaria universal, con servicios concentrados en un solo centro en lugar de fragmentados como en muchos países.

El director de la OMS reconoció además lo difícil que resulta abordar los retos del sistema de salud con las sanciones, y señaló que el levantamiento de esas medidas sería muy importante para que Venezuela pueda avanzar.

Por su parte, el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, calificó la visita como “absolutamente positiva y provechosa para el país” y recordó que es la primera vez que un director general de la OMS visita Venezuela. Adelantó que la próxima semana se incorporarán o reintroducirán nuevas vacunas al programa ampliado de inmunizaciones, con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y que se revisan nuevas líneas de cooperación, como el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios de salud pública y la certificación de la autoridad regulatoria venezolana.

Tedros llegó a Venezuela el jueves como parte de una visita oficial de dos días, en la que también visitó el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) San Miguel Arcángel, en Petare, donde destacó el modelo integral que concentra múltiples servicios gratuitos en un solo lugar. “El CDI es una unidad única donde el paciente consigue una gran variedad de servicios gratuitos en un solo lugar; esa base sólida de atención primaria y la honestidad de su personal son el camino hacia la cobertura sanitaria universal”, afirmó durante ese recorrido.

El director general de la OMS estuvo acompañado por el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, y la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Isabel Iturria, tras ser recibido por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.