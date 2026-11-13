Plan Caracas se ve Mejor despliega jornada de limpieza en la avenida Victoria

El Plan Caracas se ve Mejor desplegó una jornada de limpieza integral en la avenida Victoria, informó la alcaldesa del Distrito Capital, Carmen Meléndez.



“En toda la avenida Victoria intensificamos el Plan Caracas se ve mejor, para garantizar el ordenamiento urbano, tanto peatonal como vehicular, por esta arteria vial de alta transitabilidad”, informó a través de sus redes sociales.

Explicó que las brigadas se han enfocado en erradicar puntos de contaminación para embellecer áreas neurálgicas de esta vía de 1.5 kilómetros.

“Aquí se ha realizado la intervención especial de la esquina María Teresa del Toro, además de la colocación de dos puntos de concientización, con habladores que exhortan a vecinos y comerciantes a respetar la Ordenanza Municipal para la disposición de desechos sólidos”, señaló la alcaldesa.

Destacó que se mantiene en esquema coordinado que integra el uso de trimotos, en articulación con camiones tipo Minimatic y unidades compactadoras, para la recolección permanente de residuos.

Asimismo, se realiza el lavado de pisos, acondicionamiento, pintura de espacios críticos, señalización, demarcación de brocales y rayado peatonal.

“Entre todas y todos, es posible mantener nuestros espacios limpios y en orden, y de esto es ejemplo la avenida Victoria. Seguimos trabajando en todas las avenidas y calles de Caracas, para que cada día se vea mejor”, puntualizó Meléndez.



