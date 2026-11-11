Plan «Caracas se ve Mejor» realiza abordaje integral en la avenida Baralt

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, supervisó un abordaje del Plan «Caracas se ve Mejor» en la avenida Baralt.

«Llegamos a la avenida Baralt, a supervisar la jornada intensiva de limpieza, recuperación y embellecimiento de espacios, que estamos desarrollando en esta arteria vial, como parte del Plan Caracas se ve mejor», informó Meléndez en sus redes sociales.

Asimismo, destacó que durante el abordaje se realizaron labores de barrido, limpieza profunda de aceras y vías, recolección de desechos sólidos, poda preventiva y un abordaje integral a los diferentes espacios públicos, incluyendo las paradas de transporte y puntos que han requerido mayor atención.

«Aquí conversamos con vecinas y vecinos de Quinta Crespo, en donde juntos hemos venido realizando un trabajo exhaustivo de saneamiento para la transformación del sector, incluyendo la atención a edificaciones mediante el Plan Venezuela Renace», explicó Meléndez.

En ese sentido, señaló que en este despliegue participaron cuadrillas de la Corporación de Servicios Municipales Libertador, Corpolibertador, y Supra Caracas, con sus respectivos vehículos para optimizar los trabajos.

«El Plan Caracas se ve Mejor lo estamos aplicando en las diferentes calles y avenidas de la ciudad capital, bajo la supervisión de sus respectivos padrinos y madrinas. Seguimos trabajando», puntualizó la alcaldesa Meléndez.