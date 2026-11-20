La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó sobre los avances del Plan Caracas se ve mejor en la avenida Casanova, ubicada en la parroquia El Recreo, donde se prioriza la recolección de desechos sólidos por el dinamismo comercial de la zona.

De acuerdo con la información difundida en sus redes sociales, las labores contemplan el saneamiento de 10 puntos de disposición mediante jornadas de baldeo, además de la puesta en marcha de nuevas rutas para aprovechar el cartón junto con las metras.

«Nuestras jornadas de abordaje han incluido el saneamiento de diez puntos de disposición con operativos de baldeo, y activamos también nuevas rutas de aprovechamiento de cartón», escribió Meléndez en su cuenta de Instagram.

La programación también incorporó una ruta comunitaria nocturna para respaldar las tareas de recolección en el sector.

En paralelo, los equipos realizaron 24 operativos informativos en 268 comercios para orientar sobre el respeto a los horarios y normativas vigentes, junto con la instalación de tres puntos de concientización.

Junto al sector comercial, se habilitó un área de refrigeración destinada a los desechos orgánicos con el fin de resguardar el entorno.

Meléndez indicó que las intervenciones continúan en la avenida Casanova y en otras vías de Caracas, y reiteró el llamado a comerciantes, residentes y transeúntes para preservar la limpieza en la ciudad.

Trabajo conjunto

Por su parte, José Antonio Ramírez, director técnico de Organización y Fiscalización Ambiental, explicó que estas jornada se realiza en coordinación con los habitantes y comerciantes que hacen vida en el sector.

«Instalamos un aula de concientización para todos aquellos infractores que no cumplen con los horarios acordados. También desarrollamos la atención de todos los comercios a lo largo y ancho de la avenida Casanova, con la avenida Solano II», indicó Ramírez, al mismo tiempo que explicó que con un vehículo trimoto, se realiza la recolección de cartón en el sector.

Asimismo, precisó que se ha instalado un cuarto de basura refrigerado en beneficio de un local y un conjunto residencial. A propósito, Gyll Marcano, comerciante destacó que de esta manera se conservan los desechos sólidos.

«También tenemos establecidos unos horarios en los que podemos sacar la basura, entonces en ese lapso de tiempo debemos conservarla», apuntó.